Novo mandato de Trump pode repercutir forte no Oriente Médio

A guerra em Gaza e os milhares de civis palestinos e libaneses mortos nas atuais campanhas militares israelenses – que, para muitos cidadãos do Golfo Pérsico teriam o apoio do atual governo de Joe Biden – esfriaram o entusiasmo pelos EUA nos Emirados Árabes, afirmou, num comentário recente, Kristin Smith Diwan, pesquisadora chefe do Arab Gulf States Institute, de Washington.

Enquanto em 2016 Riad saudou a vitória do Partido Republicano, em 2024 "a reação popular no Golfo é equivalente a um dar de ombros". No entanto é possível que a personalidade de Trump vire a maré, quando ele ocupar a Casa Branca, em janeiro: "A popularidade de Trump junto a muitos árabes do Golfo deriva não só da política externa dele, mas também da sua persona: sua projeção de força e disposição para 'dizer as coisas como elas são'."

Por sua vez, o analista egípcio Ashraf El-Ashari, conta "testemunhar mais prosperidade entre Trump e os países árabes como Egito, Arábia Saudita, Emirados e Jordânia, devido à química política entre ele e os dirigentes árabes".

Essa "química política", entretanto, não se estende nem ao inimigo regional dos EUA, o Irã, nem às facções do Eixo da Resistência que este apoia, entre as quais o Hamas na Faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbanos, os houthis no Iêmen e outros grupos xiitas no Iraque.

"Trump adotou linha-dura contra os grupos armados que o Irã apoia, e provavelmente ameaçará uma punição pesada, caso o pessoal ou os interesses americanos na região sejam atingidos", prediz Ozcelik. Contudo, ela não crê que ele esteja inclinado a arrastar os EUA para uma confrontação direta com o Irã, justo num momento em que se agrava a situação de xeque militar israelo-iraniana.

Além disso, na avaliação do especialista da Chatham House Quilliam, fechar um acordo com Teerã seria a terceira grande meta do presidente eleito para o Oriente Médio: "Para tal, Trump vai impor pressão máxima, sabendo que o Irã está debilitado no momento, e que o espectro de uma ofensiva israelense em grande escala contra sua liderança e seu programa nuclear o tornarão mais maleável e disposto a fazer uma grande barganha."