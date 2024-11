Como novas eleições na Alemanha podem impulsionar a AfD - Antecipação de eleições agrada à ultradireita, que se projetou em meio à atual crise alemã. Após triunfos recentes nas eleições europeias e em pleitos regionais, partido pode virar fiel da balança no Parlamento.A Alternativa para a Alemanha (AfD) tem pressa: "O chanceler federal [Olaf] Scholz perdeu a confiança do povo alemão há muito tempo, e tem que liberar já o caminho para novas eleições", exigiu Alice Weidel, colíder do partido de ultradireita, após o anúncio da desintegração da coalizão de governo.

Diferentemente do que propôs Scholz, a AfD quer que ele se submeta a um voto de confiança no Parlamento já a partir desta segunda-feira (11/11), em vez de em 15 de janeiro. "Ele deve ao país uma saída o mais rápido possível."

Novas eleições podem aumentar a influência da AfD na política nacional. No último pleito, em setembro de 2021, o partido obteve 10% dos votos. Agora, em novembro de 2024, pesquisas projetam que esse número pode chegar a 19%, o que faria do partido a segunda maior bancada no Bundestag, a câmara baixa do Parlamento.