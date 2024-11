América Latina experimenta soluções para crise energética - Enquanto alguns países preparam o retorno das usinas nucleares, outros apostam no lítio. No Brasil, euforia do hidrogênio verde é grande: investidores estrangeiros já apostam no Nordeste como polo energético global.Horas ou até dias sem eletricidade no Equador e em Cuba, gargalos no Brasil: na América Latina, o abastecimento de energia atravessa tempos difíceis. Os motivos são muitos, um dos quais é que a região – na verdade, pioneira das energias renováveis – está sendo agora especialmente atingida pelos efeitos das mudanças climáticas: secas durando semanas baixaram os níveis dos rios e represas que alimentam as usinas hidrelétricas.

As disputas pela distribuição já começaram, com a Colômbia, por exemplo, suspendendo temporariamente o fornecimento de energia ao Equador para não colocar a sua própria rede em risco. Embora os motivos dos gargalos difiram de país para país, as consequências são as mesmas: racionamentos e apagões, forçando um debate sobre como estabilizar a situação energética.

Energia nuclear e ressalvas ao lítio