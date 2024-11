Espanha anuncia € 3,76 bilhões em auxílio para vítimas das inundações - Anúncio ocorre em meio a fortes críticas à falta de ação do governo após a catástrofe. Premiê Sánchez diz que pacote de ajuda é voltado para reparos na infraestrutura e proteger rendas de milhares de pessoas. atingidas.O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez anunciou nesta segunda-feira (11/11) um pacote de auxílio adicional de 3,76 bilhões de euros (R$ 23 bilhões) para reforçar os 10,6 bilhões de euros prometidos na semana passada para lidar com as consequências da enchente devastadora que castigou sobretudo a região de Valência, onde o governo local vem sendo alvo de protestos e acusações de lentidão na reposta ao desastre.

Sánchez vem enfrentando fortes críticas sobre sua reação às inundações, as mais mortais da história moderna da Espanha, ocorridas durante uma tempestade excepcionalmente forte no Mar Mediterrâneo em 29 de outubro.

As inundações repentinas que se seguiram devastaram grandes áreas do país, especialmente a leste de Valência, e mataram ao menos 222 pessoas. A infraestrutura foi destruída e a ajuda demorou dias para chegar após os sistemas de alerta não reconhecerem a situação.