Financiamento climático domina debates na COP29

"Há uma enorme discrepância entre a retórica e a realidade quando as pessoas afirmam ter como meta [máxima de aquecimento] 1,5 grau, e depois uma das tarefas centrais [do acordo de Paris] não é cumprida", diz Alden Meyer, especialista sênior do think tank internacional E3G, especializado em política climática dos EUA.

Tanto os Emirados Árabes Unidos quanto o Azerbaijão, assim como o próximo anfitrião da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, o Brasil, têm planos de expandir a produção de combustíveis fósseis, explica Meyer. A mesma tendência pode ser observada nos EUA, no Canadá, na Noruega, na Austrália e no Reino Unido.

Por isso, a União Europeia tem pressionado para que a liberação de mais recursos seja atrelada a uma proteção climática melhor planejada. Os países que assinaram o Acordo de Paris devem apresentar novas metas de redução da emissão de gases até o próximo ano, mas a maioria ainda não produziu sequer um esboço.

Para Meyer, a discussão sobre a ampliação dos fundos de adaptação às mudanças climáticas poderia incluir também sistemas de alerta antecipado para tempestades, medidas de proteção costeira, espaços verdes para combater o calor nas cidades ou medidas de segurança para usinas elétricas em áreas de inundações. A ideia é que os recursos sejam usados paramitigação, proteção, adaptação e também para compensar perdas e danos.

Para se ter uma ideia, os nove piores desastres nos países em desenvolvimento em 2023 causaram 37 bilhões de dólares somente em perdas e danos, de acordo com a Fundação Heinrich Böll, que é vinculada ao Partido Verde na Alemanha. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) calcula que, sozinhas, as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024 deixaram um prejuízo de R$ 87 bilhões.

A situação é dramática também em pequenos países insulares, como Tuvalu, que correm o risco de desaparecer com o aumento do nível do mar.