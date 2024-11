Holanda impõe controles de fronteira para conter imigração ilegal

De acordo com as normas da União Europeia (UE), os Estados-membros têm permissão para reintroduzir temporariamente os controles nas fronteiras internas do bloco em caso de ameaças, como, por exemplo, à segurança interna. Os controles, no entanto, devem ser aplicados como último recurso em situações excepcionais e por tempo limitado.

Os países do bloco devem dar a Bruxelas um aviso prévio de quatro semanas antes de restringir a liberdade de movimento. No início do ano, Faber disse às autoridades da UE que a Holanda também desejava ficar de fora das obrigações aos países do bloco no que diz respeito aos refugiados.

Ultradireita comemora medida

O ultradireitista Geert Wilders, cuja legenda anti-imigração Partido da Liberdade (PVV) conquistou a maioria das cadeira nas eleições do ano passado, postou nas redes sociais que o PVV "entrega" o que foi prometido. Há mais de uma década, ele vem pedindo o fechamento das fronteiras.

Faber, que representa o PVV no gabinete, não especificou como os controles serão realizados. A medida não virá acompanhada de financiamento extra para a polícia realizar as verificações de fronteira. As restrições válidas por seis meses devem ser feitas "dentro da capacidade existente", diz a nota da ministra.

A Holanda possui centenas de travessias de fronteira terrestre com a Alemanha e a Bélgica. Atualmente, a polícia realiza apenas verificações pontuais.