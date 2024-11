Trump indica "czar da fronteira" para lidar com imigração nos EUA

Ele também ajudou a elaborar grande parte dos discursos mais linha-dura de Trump, tendo sido frequentemente o rosto público dessas políticas durante o primeiro mandato do presidente eleito e em suas campanhas.

Desde que deixou a Casa Branca, Miller atuou como presidente da America First Legal, uma organização de ex-assessores de Trump criada como uma versão conservadora da American Civil Liberties Union, no intuito de pressionar o governo do presidente Joe Biden, empresas de mídia, universidades e outras instituições sobre questões como liberdade de expressão, religião e segurança nacional.

Miller também foi uma presença constante durante a campanha de Trump, viajando a bordo de seu avião e frequentemente discursando antes dele em seus comícios.

Outros nomes já confirmados

A primeira escolha de Trump para compor sua equipe no próximo mandato foi a da chefe de gabinete. Na semana passada, o presidente eleito dos Estados Unidos anunciou Susie Wiles para assumir o cargo.

Wiles, de 67 anos, é a primeira mulher nomeada para a função, que consiste em gerenciar a equipe da Casa Branca, organizar o tempo e a agenda do mandatário e manter contato com outros departamentos do governo e do poder. É considerado um dos cargos de maior influência sobre o presidente.