Quem está financiando a expansão dos combustíveis fósseis?

O levantamento também revela que 40% das empresas rastreadas no banco de dados estão desenvolvendo ou expandindo novas minas de carvão ou infraestruturas de apoio.

Apenas cinco países – Estados Unidos, Canadá, Austrália, Noruega e Reino Unido – são responsáveis por mais da metade da nova extração de petróleo e gás planejada até 2050. Só os EUA respondem por um terço, de acordo com a organização de pesquisa e representação de direitos Oil Change International.

O setor teve alguns anos lucrativos, de acordo com a AIE: em 2022, registrou ganhos recordes, com a receita líquida saltando de uma média de US$ 1,5 trilhão para US$ 4 trilhões, após os picos de preços da energia com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Desde então, as grandes empresas de petróleo e gás pagaram aos acionistas o valor sem precedentes de US$ 111 bilhões, de acordo com a análise da ONG internacional Global Witness. Isso seria 158 vezes mais do que a soma prometida às nações vulneráveis na cúpula climática da ONU de 2023. Os gastos anuais do setor para exploração de combustíveis fósseis aumentaram 30% desde 2021, de acordo com a Urgewald.

As somas que fluem para o setor por meio de subsídios governamentais são "astronômicas", confirma Natalie Jones, consultora de políticas energéticas do think tank Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD, na sigla em inglês).

"Isso é especialmente preocupante porque os países realmente se comprometeram a reduzir ou reformar seus subsídios aos combustíveis fósseis", continua Jones, acrescentando que nenhum desses acordos e metas era juridicamente vinculativo.