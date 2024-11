Justiça argentina confirma condenação de Cristina Kirchner - Ex-presidente é condenada a seis anos de prisão e fica inelegível por acusação de favorecer amigo em concessão de 51 obras rodoviárias; ainda cabe recurso.Um tribunal superior da Argentina confirmou nesta quarta-feira (13/11) a condenação da ex-presidente Cristina Fernández de Kirchner a seis anos de prisão por fraude estatal, o que a desqualifica para ocupar cargos públicos.

Cristina, duas vezes presidente entre 2007 e 2015 e vice-presidente de 2019 a 2023, pode recorrer da decisão da Câmara Federal de Cassação Penal, em um caso conhecido como "Vialidad". Ela é acusada de favorecer um amigo empresário na concessão de 51 obras rodoviárias na província de Santa Cruz, no sul do país, berço político do kirchnerismo, durante o governo de seu marido já falecido, Néstor Kirchner (2003-2007), e na sua gestão.

O tribunal de apelação decidiu "condenar Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a seis anos de prisão e à inabilitação perpétua para o exercício de cargos públicos como autora responsável pelo crime de administração fraudulenta em detrimento da administração pública".