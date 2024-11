Paris e Berlim: dois governos sem dinheiro para gastar

Caberá somente ao novo governo negociar com Trump ou avançar em decisões a nível europeu. Até lá, é esperar para ver. Mas talvez também se possa respirar aliviado, já que a fracassada coalizão de três partidos na Alemanha tem sido vista em Bruxelas como uma parceira difícil nos últimos anos. Com o "voto alemão" (leia-se "abstenção"), a coalizão evitou por diversas vezes tomar decisões em temas sensíveis – como as duas votações sobre a Lei da Cadeia de Abastecimento da UE e os regulamentos de emissões para caminhões.

Dívida dramática na França

Tanto nas reuniões da UE em Bruxelas como na Casa Branca, quem representa a França é o presidente Emmanuel Macron. Crucial, no entanto, para a vida política cotidiana nos Conselhos de Ministros do bloco é o governo do primeiro-ministro Michel Barnier, do partido conservador Os Republicanos (LR). O político de 73 anos foi nomeado por Macron após o bloco governista amargar um segundo lugar nas eleições parlamentares antecipadas no meio do ano. Mas, mesmo juntas, a base de Macron e a LR não têm maioria na Assembleia Nacional.

E isso não é tudo: depois de uns bons dois meses no cargo, os parceiros ainda não firmaram nenhum compromisso no tocante a um programa de governo, e a cooperação entre as partes é constantemente paralisada.

No entanto, o fato de o Orçamento de 2025 ter sido reprovado na Assembleia Nacional pode favorecer o primeiro-ministro. Isso porque não é o projeto emendado que irá agora para a segunda câmara do Parlamento, mas sim o projeto original do governo.

Os cortes nos benefícios sociais e na administração pública – que economizam 60 bilhões de euros para o ano fiscal de 2025 – provavelmente terão mais facilidade em passar no Senado conservador do que na Assembleia Nacional, pois lá a austeridade é menos controversa. Em junho, a Comissão da UE iniciou um procedimento de déficit excessivo contra a França devido à sua alta dívida. As agências de classificação de risco também estão de olho no país. Com um déficit de 6% do PIB neste ano e uma montanha de dívidas que chega a 113% do PIB, a situação orçamentária em Paris é dramática.