Robert Habeck: "Alemanha sem governo neste momento parece piada de mau gosto"

Mas agora aconteceu, e esse olhar retrospectivo, esse "quem disse o quê e quando", simplesmente me irrita, pois não leva absolutamente nada adiante. Temos que começar bem rápido a falar das respostas políticas ao nosso tempo; esse debate sobre a data da eleição antecipada tem que acabar: não é esse o principal problema do nosso país. Trata-se só de ser rápido, mas sem ser precipitado, não é tão difícil assim chegar a um acordo sobre a data da eleição.

Mas a questão real é o que a Alemanha quer e pode fazer nestes tempos, e essa máquina de concessões da coalizão semáforo não deve estar no caminho. De certo modo, agora é bem simples e claro: livres das limitações da coalizão, enquanto protagonistas políticos, precisamos apresentar a nossa análise do nosso tempo e não ter receio das respostas. Agora é o momento de colocar as cartas na mesa e dar as respostas corretas aos grandes problemas do nosso tempo.

DW: O senhor não está decepcionado com uns ou outros?

Sim, claro, do meu ponto de vista, estou decepcionado. Mas eu sei que do outro lado a recíproca é provavelmente verdadeira. Agora, acima de tudo, eu me pergunto: de que me serve a minha decepção? Como eu já disse: considero um erro histórico não termos mais um governo, nestes tempos atuais – por mais horrível que pudessem ser as coisas na coalizão.

Mas agora isso é um fato, de que serve agora essa coisa de ficar olhando para trás? Quando as relações fracassam, a pior coisa são as "guerras das rosas". Aí uma diz: "Ele roncava sempre, nunca fazia compras". E o outro: "Ela era tão impontual..." E quem quer saber disso? Então, vamos agora em frente, diria.

Autor: Jens Thurau, Oliver Neuroth