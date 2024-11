Alemanha conta com imigrantes para solucionar crise das creches - País enfrenta escassez de mão de obra e déficit de vagas em jardins de infância. Um estabelecimento em Colônia adotou modelo bilíngue para solucionar problema.Em uma manhã cinzenta de novembro na cidade alemã de Colônia, duas dúzias de crianças, entre 2 e 6 anos, cantam Sol solecito caliéntame un poquito em um jardim de infância. Poucas delas sabem realmente falar espanhol, mas elas aprendem o idioma na creche bilíngue.

"Não falamos o tempo todo em espanhol com as crianças, mas cantamos em espanhol e repetimos com frequência palavras como cadeira, mesa e prato. Assim elas aprendem a língua brincando", conta a pedagoga boliviana Jessica Roja Flores, que há dois anos se mudou da Espanha para a Alemanha. "As crianças também são muito empáticas comigo e falam devagar, quando eu não entendo logo algo."

Diversos cartazes com palavras em espanhol estão pendurados nas paredes. Pais e crianças se cumprimentam com "buenos días" e se despendem com "adiós". É uma situação onde todos saem ganhando: crianças aprendem espanhol e as pedagogas que acabaram de chegar à Alemanha aprendem alemão por meio do cotidiano do jardim de infância.