Rússia prende cidadão alemão acusado de sabotagem e terrorismo - Homem de 57 anos foi detido em Kaliningrado. Russos dizem que ele sabotou estação de distribuição de gás e planejava nova explosão contra infraestrutura de energia.Um cidadão alemão foi preso na Rússia nesta quarta-feira (20/11) sob a acusação de sabotagem, informou o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB).

Segundo a mídia estatal russa, o FSB prendeu um nacional alemão por suposto envolvimento em uma explosão que atingiu uma estação de distribuição de gás no exclave russo de Kaliningrado em março deste ano.

O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse que está ciente do caso, mas não fez comentários sobre as acusações. Uma fonte diplomática em Berlim disse à agência de notícias AFP que as autoridades alemãs entraram em contato com agentes russos para discutir o assunto e ofereceram assistência consular.