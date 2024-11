Os conflitos de interesse de Musk no futuro governo Trump - Bilionário vai liderar uma comissão de "eficiência governamental" do governo dos EUA. Só que ele também comanda empresas com contratos públicos, como Tesla e SpaceX.Muito já foi escrito sobre a nascente amizade entre o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homem mais rico do mundo, o empresário Elon Musk.

Na semana passada, os dois foram vistos juntos em Palm Beach, no ringue de uma luta de UFC em Nova York e comendo hambúrgueres do McDonald's dentro do avião Trump Force One. E o que começou como uma parceria exótica acabou se transformando numa oportunidade de trabalho para Musk.

Ainda antes da eleição, Trump anunciou que colocaria Musk, que é natural da África do Sul, no comando de uma comissão de eficiência do governo. Já eleito, foi mais específico e confirmou que a nova agência vai se chamar Departamento de Eficiência Governamental (DOGE). Para dirigir o órgão, Musk terá a ajuda de outro rico empresário, Vivek Ramaswamy.