Regime fundamentalista do Irã lança "clínica de beleza social" para mulheres "rebeldes"

Daryaei teria recebido alta em 7 de novembro, segundo o presidente da Associação de Psiquiatras do Irã, Vahid Shariat, publicou em seu perfil no X em 17 de novembro. Não se sabe quais as condições de saúde da estudante e nem que "tratamento" ela teria recebido na clínica.

Abuso da ciência

A ideia de abrir uma "clínica de beleza social" para mulheres que se recusam a seguir as normas rigorosas para vestimentas parece ser uma tentativa de intimidá-las e, ao mesmo tempo, ser conveniente à base religiosa do sistema político. A organização Ordenar o Bem e Proibir o Mal argumenta que a iniciativa surgiu após pedidos de muitas famílias que supostamente se sentiram ameaçadas devido à crescente recusa de mulheres no país a continuar a obedecer o código de vestimenta.

Iniciativas que visam obrigar mulheres a mudarem seu comportamento são alvos de críticas de especialistas no país. O próprio presidente da Associação de Psiquiatras do Irã, Vahid Shariat, afirmou ao jornal iraniano Etimad que é um equívoco acreditar que é possível mudar ou "curar" o estilo de vida de pessoas com a criação de uma clínica.

"Essa ideia representa um abuso da linguagem e vocabulário científicos, o que acaba prejudicando a própria ciência", destaca Shariat. "Não se pode interpretar arbitrariamente os princípios científicos e todo dia declarar algo novo como doença ou anomalia. Nós não podemos e não devemos rotular pontos de vista diferentes como desvio, e então tentar curá-los."

Desde o início do movimento feminino em setembro de 2022, após a morte de Mahsa Amini, aumenta a cada dia no país o número de mulheres que se recusa a usar o hijab. Nem mesmo controles rigorosos e violentos estão conseguindo deter essa tendência. Amini foi presa pela polícia da moral porque seu lenço não estava correto e deixava à mostra alguns fios de cabelo. A jovem de 22 anos morreu sob custódia da polícia.