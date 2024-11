Combate ao desmatamento também é questão de saúde, aponta estudo

O fogo na Amazônia é um tópico constante da agenda ambiental da América do Sul. Em 2024, o Brasil registrou os piores incêndios florestais em 14 anos. Na Bolívia, queimadas destruíram um recorde de 10 milhões de hectares.

18 mil hospitalizações, 680 mortes a menos

Para a análise, os pesquisadores de Minas Gerais e Bonn primeiro calcularam se os incêndios e a poluição diminuíram em decorrência das medidas introduzidas em 2007 e 2009 para impedir que os comerciantes comprassem produtos bovinos e de soja originários de áreas desmatadas. Foi considerada uma zona de 100 quilômetros em torno do bioma amazônico, nos estados do Maranhão, Tocantins, Pará, Mato Grosso e Rondônia.

Nos anos seguintes às medidas, observou-se uma diminuição do número de incêndios e, consequentemente, emissões bem menores de gases poluentes como monóxido de carbono e dióxidos de enxofre e de nitrogênio. Em seguida, os cientistas cotejaram esses dados com as hospitalizações por moléstias associadas à poluição atmosférica.

Na região amazônica, a preservação ecológica proporcionou cerca de 18 mil hospitalizações a menos por ano, assim como menos 680 mortes por problemas relacionados a fumaça e fogo. Para verificar suas estimativas, os pesquisadores compararam esses números com os de infecções sexualmente transmitidas (em princípio, sem relação com a incidência de incêndios) no mesmo período, as quais permaneceram estáveis.

Fumaça não é o único perigo das queimadas