Ataque israelense em Beirute deixa ao menos 11 mortos e 63 feridos - Alvo do bombardeio teria sido um comandante sênior do Hezbollah. Horas antes, aeronaves israelenses fizeram intensa ofensiva na capital do Líbano.Pelo menos 11 pessoas foram mortas e outras 63 ficaram feridas em ataque israelense que destruiu um prédio de oito andares no centro de Beirute na madrugada deste sábado (23/11), de acordo com o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde do Líbano. De acordo com autoridades, o alvo do bombardeio era um alto funcionário do grupo radical libanês Hezbollah.

O centro de operações de emergência informou que o ataque, o segundo nos últimos meses ao bairro de Basta, também feriu 63 pessoas. Em um comunicado, o centro afirmou que "um grande número de partes de corpos" foi encontrado nos escombros, cuja identidade – assim como o número final de mortos – será determinada após testes de DNA.

As equipes de resgate ainda estão vasculhando a área enquanto o trabalho continua para limpar o local de "uma cratera profunda após o uso de bombas destruidoras de bunkers", de acordo com a agência de notícias local ANI, que falou de um "terrível massacre por aeronaves israelenses que destruíram um prédio residencial com cinco mísseis".