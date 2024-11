Consciência Negra: conheça Negro Cosme, de escravizado a líder dos marginalizados

A revolta popular e social que teve Cosme como uma das lideranças ocorreu de 1828 a 1841 no Maranhão e foi uma das que abalaram o período monárquico brasileiro. Incomodados com o que consideravam ser uma má gestão do governo local e enfrentando uma grave crise no comércio de algodão, grupos marginalizados se uniram em protesto.

Entre os estopins estiveram os casos de um fabricante de balaios (cestos típicos feitos na região) que havia sido vítima de violência policial e de um vaqueiro que se revoltou com a detenção de seu irmão, que ele considerava injusta.

O movimento teve vários levantes sucessivos e, com o passar do tempo, passou a arregimentar diversos grupos considerados marginalizados na sociedade maranhense, incluindo escravizados e ex-escravizados, lavradores, indígenas, ex-policiais, vaqueiros e camponeses pobres em geral. Foi uma guerra civil.

"O caso da Balaiada mostra o processo de articulação que existia entre os descontentes: escravizados e libertos com outros grupos sociais, como brancos pobres", comenta o historiador Philippe Arthur dos Reis, pesquisador na Unicamp.

"Os balaios [participantes da revolta] constituíam um grupo heterogêneo e tinham anseios diversos, com seu espaço próprio de experiência, que os conduziam nas suas ambições e modos de enfrentar as batalhas travadas contra as autoridades locais", acrescenta Alhadef.

"O grupo do Negro Cosme aparece como mais homogêneo por ser constituído por escravos, o que fez com que as autoridades da época tratassem esse grupo como um movimento a parte, como uma 'revolta dos pretos'. O certo é que, mesmo com as diferenças entre os sertanejos balaios e os escravizados, algumas situações unificaram as suas lutas naquele contexto, e esses dois grupos puderam se unir na fase final do movimento", aponta o historiador.