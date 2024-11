Guerra no Sudão desloca refugiados para vizinho e pobre Chade

"Que tipo de resposta você pode esperar – o ministro está protegendo seus interesses", disse Baldal Oyamta um pouco mais tarde, em resposta às observações do ministro. Oyamta é o coordenador nacional da Liga Chadiana de Direitos Humanos. Ele sabe muito bem como o governo lida com os críticos. "Lidar com os refugiados é uma coisa. Mas interesses políticos, interesses militares, isso é outra coisa."

Um pedaço de terra para sobreviver

No leste do Chade, na fronteira com o Sudão, organizações de ajuda da ONU estão tentando dar aos refugiados do Sudão um futuro de longo prazo. Elas criaram 21 campos de refugiados em todo o país, cada um deles deve abrigar 50 mil pessoas. É muito difícil encontrar locais adequados para os campos na paisagem árida e empoeirada, diz Pierre Camera, do Acnur. Isso ocorre porque não há absolutamente nenhuma infraestrutura.

"Portanto, temos que construir tudo do zero", diz Pierre Camara. Serviços de água, eletricidade, saúde, escolas – e, no entanto, apenas 29% da ajuda internacional urgentemente necessária foi prometida. É uma crise esquecida.

"Não é suficiente oferecer condições de vida dignas e decentes aos refugiados", acrescenta Camara. E pelo menos mais cinco campos de refugiados precisam ser construídos com urgência.

As organizações de ajuda da ONU estão trabalhando em estreita colaboração com o governo do Chade. Ele fornece aos refugiados lotes de terra ao redor dos campos, onde eles podem cultivar seus próprios alimentos. "Queremos ajudá-los a cultivar a terra, cultivar vegetais que gerem renda", diz Alexandre Le Cuziat, vice-diretor do Programa Mundial de Alimentos (WFP). As comunidades ao redor dos campos de refugiados também devem se beneficiar. Elas também devem receber os recursos para cultivar seus próprios alimentos. O objetivo é evitar tensões sobre os poucos recursos disponíveis.