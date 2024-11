Influência de Musk no governo Trump preocupa Merkel - Bilionário ganhou cargo do republicano após apoio na campanha. Em entrevista à revista "Der Spiegel", ex-chanceler federal da Alemanha defendeu equilíbrio entre os interesses "dos poderosos e dos cidadãos comuns".A ex-chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, se disse preocupada com a influência do bilionário Elon Musk sobre a política dos Estados Unidos no governo de Donald Trump.

"Quando uma pessoa como ele [Musk] é dono de 60% de todos os satélites que orbitam no espaço, então isso deve nos preocupar enormemente, além das questões políticas", declarou em entrevista ao semanário alemão Der Spiegel publicada nesta sexta-feira (22/11).

A referência a Musk foi feita quando Merkel foi indagada pela revista se a volta de Trump à Casa Branca representava um desafio maior do que o primeiro mandato do republicano, iniciado em 2016.