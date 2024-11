Bolsonaro planejou, atuou e dirigiu plano de golpe, diz PF

De acordo com a PF, Bolsonaro tinha conhecimento sobre o planejamento das ações para atentar contra a democracia brasileira.

"Os elementos de prova obtidos ao longo da investigação demonstram de forma inequívoca que o então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade", diz o texto.

Punhal Verde e Amarelo

No documento, os investigadores também afirmam que Bolsonaro tinha conhecimento do chamado "Punhal Verde e Amarelo", plano que, segundo a PF, foi elaborado pelos indiciados para sequestro ou assassinato do ministro Alexandre de Moraes, e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seu vice, Geraldo Alckmin.

"Há também nos autos relevantes e robustos elementos de prova que demonstram que o planejamento e o andamento dos atos eram reportados a Jair Bolsonaro, diretamente ou por intermédio de Mauro Cid", diz a PF, referindo-se ao ex-ajudante de ordens do ex-presidente. "As evidências colhidas, tais como os registros de entrada e saída de visitantes do Palácio do Alvorada, conteúdo de diálogos entre interlocutores de seu núcleo próximo, análise de ERBs [torres de celular], datas e locais de reuniões, indicam que Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional (Punhal Verde e Amarelo), bem como das ações clandestinas praticadas sob o codinome Copa 2022", afirma a corporação.

Faltou adesão do alto comando militar