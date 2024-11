Como o gramado perfeito virou símbolo de poder na história - e por que esse símbolo se tornou obsoleto

"Olhando-se de perto, o capim de um prado clássico tem todo tipo de outras plantas, margaridas, violetas, trevo e morangos, por exemplo", comenta o arquiteto paisagista aposentado Ian Thompson, da Universidade de Newcastle, Inglaterra. Porém os impecáveis gramados de Versalhes são da grama pura que venceu essas flores e ervas: eles expressam domínio sobre a natureza, sobre essa entidade desconhecida, potencialmente hostil e perigosa.

No século 17, as ideias sobre a relação do ser humano com a natureza estavam em mutação. O filósofo René Descartes argumentava que a natureza, representada pelo corpo, é caótica e distinta do espírito, da razão humana mais elevada. E essa noção do jardim como mente racional colonizando o corpo irracional perdurou por séculos.

Através do Canal da Mancha e do Oceano Atlântico

O gramado à la Luís 14 foi em parte adotado do outro lado do Canal da Mancha. Porém no século 18 a aristocracia inglesa introduziu um toque individual, passando a incorporar prados e bosques de árvores e arbustos em seus jardins mais "naturais" – ainda que altamente bem-cuidados e estilizados. Por sua vez, a rainha Maria Antonieta da França adotou essa variante, criando um minijardim inglês em seu palácio.

Enquanto isso, nos Estados Unidos da América o jardim inglês dominava. O presidente George Washington ordenou a criação de um campo de boliche ao ar livre, o bowling green, e um parque de veados em sua vasta residência e plantação cultivada por escravos de Mount Vernon. Consta que ele teria mandado importar sementes de grama inglesa para esse fim.

Thomas Jefferson, o terceiro presidente americano, autor da Declaração da Independência, também cultivava em sua residência uma área verde apelidada "The Lawn" (o gramado). Algumas décadas mais tarde, a moda tinha tomado conta do país: o primeiro cortador de grama puxado a cavalo foi patenteado em 1830.