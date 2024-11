Operação da PF investiga vendas de sentenças judiciais - Polícia Federal cumpre 23 mandados de busca em três estados e prende lobista acusado de ser intermediador de advogado que pagava por decisões favoráveis no Tribunal de Justiça do MT.A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira (26/11) 23 mandados de busca em três estados contra advogados, lobistas, empresários, assessores, chefes de gabinete e juízes suspeitos de envolvimento em um escândalo de venda de decisões judiciais. Também são alvos da operação dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Mato Grosso (TJ-MT).

A operação Sisamnes da PF também cumpriu mandado de prisão contra o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, suspeito de participar do esquema de corrupção que envolve diferentes tribunais brasileiros.

Gonçalves, acusado de intermediar a venda de sentenças em Mato Grosso, teve sua prisão preventiva decretada pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele seria o principal lobista do advogado Roberto Zampieri, morto no ano passado, e já havia sido alvo de outra operação da PF em outubro.