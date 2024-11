CCJ da Câmara aprova PEC que proíbe aborto legal - Proposta pode acabar com a permissão para se interromper a gravidez mesmo nos casos de risco de morte da gestante, de gravidez por estupro e de má-formação do cérebro do feto.A Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (27/11), por 35 votos a favor a 15 contra, uma proposta de Emenda à Constituição (PEC) que, na prática, proíbe o aborto no Brasil, mesmo nas situações já autorizadas em lei ou por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A PEC pode acabar com a permissão para se interromper a gravidez nos casos de risco de morte da gestante, de gravidez por estupro e de anencefalia fetal, ou seja, de má-formação do cérebro do feto.

A proposta foi aprovada após protesto que interrompeu a sessão.