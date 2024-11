Netanyahu seria preso na Alemanha? O dilema entre apoiar TPI ou Israel

Pouco tempo depois, o governo alemão emitiu um comunicado à imprensa, em que diz: "O governo alemão reconheceu a decisão do Tribunal Penal Internacional (TPI) de solicitar mandados de prisão para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant."

Assim como na declaração de Baerbock, a palavra "exame" também apareceu no comunicado oficial, que continua dizendo: "Outras medidas serão tomadas somente quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ex-ministro da Defesa Yoav Gallant visitarem a Alemanha."

Não há planos iminentes para uma visita de Netanyahu

Netanyahu esteve na Alemanha pela última vez há cerca de um ano e meio. E na sexta-feira passada (22/11), outros membros do governo alemão enfatizaram, quase com alívio, que não há previsão para uma visita do premiê.

A última vez que o chefe de governo de Israel esteve em Berlim para conversas políticas foi em março de 2023, seis meses antes do ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro. A União Europeia, assim como os EUA e outros países, classificam o grupo como uma organização terrorista.

Israel é um dos dez países com os quais a Alemanha mantém consultas intergovernamentais – reuniões em que todos os membros do gabinete de cada país se encontram. O objetivo é enfatizar a relação bilateral especial entre as partes. A primeira reunião desse tipo ocorreu em Jerusalém em 2008, sob o comando da então chanceler Angela Merkel (CDU), e a última foi em outubro de 2018.