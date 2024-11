França marca data para reabertura da Catedral de Notre Dame 5 anos após incêndio

O desafio da restauração

Em 15 de abril de 2019, o Corpo de Bombeiros de Paris teve que lutar por quatro horas até conseguir conter o fogo na estrutura de madeira do telhado da Catedral de Notre Dame.

No fim, a fachada oeste com as torres principais, as paredes da nave central, os contrafortes e grandes partes do teto abobadado, bem como os corredores laterais e o deambulatório se mantiveram estáveis. Objetos como cálices cravejados de pedras preciosas e outros artefatos de valor foram salvos do incêndio e voltarão à catedral após a abertura.

Após o incêndio, Macron havia estabelecido a ambiciosa meta de reformar o prédio em cinco anos, num esforço que apelidou de "o canteiro de obras do século". Cerca de 250 empresas e centenas de especialistas foram contratados para o trabalho de restauração, que custou quase 700 milhões de euros (R$ 4,4 bilhões). doações que chegaram de 150 países superaram esse orçamento, chegando a 846 milhões de euros (R$ 5,4 bilhões).

Dois mil carvalhos foram derrubados para reconstruir a estrutura do telhado medieval. Para transformar os troncos em vigas, os artesãos usaram machados especiais, em cuja lâmina está gravada a fachada da catedral e que podem ser admirados no Museu de Arquitetura de Paris.

Mas o maior destaque da exposição são as estátuas dos 12 apóstolos e os quatro evangelistas, que no século 19 o arquiteto Eugène Viollet-le-Duc agrupou em torno do pináculo. Elas sobreviveram ao incêndio ilesas por terem acabado de ser removidas do telhado para uma restauração.