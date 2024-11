Geórgia suspende processo de adesão à União Europeia

O anúncio foi feito logo após o Parlamento Europeu ter aprovado uma resolução rejeitando os resultados das eleições parlamentares de outubro na Geórgia e pedindo novas eleições, em consonância com a oposição pró-União Europeia no país. A acusação é de que o pleito não aconteceu de forma "livre e justa".

"O desenrolar das eleições foi mais um sintoma do retrocesso democrático contínuo do país pelo qual o partido no poder é plenamente responsável", diz a resolução.

Entre as acusações contra o governo, estão "graves violações eleitorais", incluindo casos documentados de intimidação de eleitores, manipulação de votos, interferência nas atividades de observadores eleitorais e da imprensa, e alegada manipulação de urnas eletrônicas.

Kobajidze foi confirmado como chefe de governo em uma sessão com a presença apenas de parlamentares governistas, já que a oposição, que conquistou 61 cadeiras nas eleições, tem boicotado o trabalho do Legislativo.

Antiga república soviética, a Geórgia obteve oficialmente o estatuto de candidato à adesão à UE em dezembro de 2023, mas Bruxelas suspendeu o processo e acusou o governo, liderado pelo partido Sonho Georgiano, de grave recuo democrático.

Protestos e violência nas ruas