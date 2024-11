Os 40 anos do hit natalino "Last Christmas" - Sucesso do grupo britânico Wham! retorna sempre às paradas de sucesso mundiais durante as festas de fim de ano. Canção foi composta originalmente para a Páscoa. Há quem não aguente mais escutá-la.Na Alemanha e, em geral, na Europa, a canção ataca impiedosamente no período que antecede o Natal. Não dá para escapar: toca no rádio, escorre dos alto-falantes nos mercados de Natal, no supermercado ela tem seu lugar permanente entre os anúncios das pechinchas natalinas. Não há playlist de Natal sem Last Christmas – e, portanto, também não há festa.

A música tem versões em espanhol, alemão, francês, italiano, japonês, sueco, português e em muitos outros idiomas e dialetos, como o kölsch, de Colônia. As versões cover são incontáveis, da salsa ao metal, do folk ao R&B. Novas versões são adicionadas todos os anos, inclusive por artistas de destaque: até mesmo Taylor Swift já a cantou.

Quando a canção foi lançada em 1984, chegou ao segundo lugar nas paradas de Natal britânicas na semana anterior ao Natal. O primeiro lugar na época ficou com Do they know it's Christmas?, da Band Aid – grupo formado por astros do pop britânico para arrecadar dinheiro para o combate à fome na Etiópia.