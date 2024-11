Ataque israelense mata funcionários de ONG em Gaza

Um bombardeio israelense na cidade de Khan Younis, na Faixa de Gaza, atingiu neste sábado (30/11) um veículo que transportava funcionários da World Central Kitchen (WCK), oito meses após outro ataque israelense ter provocado a morte de sete funcionários da mesma ONG.

Segundo a agência de notícias palestina Wafa, pelo menos cinco pessoas morreram no ataque deste sábado, incluindo três funcionários da WCK que viajavam no veículo. Horas depois, a ONG anunciou que estava suspendendo suas operações Gaza. A WCK é uma iniciativa do chef espanhol José Andrés com o fim de fornecer refeições a áreas de catástrofe

As Força de Defesa de Israel (FI) confirmaram o ataque, aparentemente realizado com um drone, mas mencionaram apenas um morto. As FDI afirmaram que a ação teve como alvo especificamente um funcionário da WCK, identificado como Hazmi Kadih. Segundo os israelenses, ele era um "terrorista" que tinha participado no massacre de 7 de outubro no kibutz Nir Oz.