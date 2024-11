Mais de 100 são presos em 2ª noite de protestos na Geórgia - Só na capital do país a polícia deteve 107 manifestantes em passeatas contra a decisão do novo governo pró-russo de suspender processo de adesão à UE.Mais de 100 pessoas foram detidas na madrugada deste sábado (30/11), após a segunda noite consecutiva de protestos e confrontos entre manifestantes e agentes da polícia no centro de Tbilisi, capital da Geórgia, segundo informou o Ministério do Interior georgiano.

"Um total de 107 pessoas foram presas por desrespeito à autoridade e vandalismo", disse um comunicado da pasta de Interior, que acrescentou que dez policiais foram feridos pelos manifestantes.

De acordo com a nota, os participantes nos protestos, que montaram barricadas nas imediações do Parlamento, atiraram pedras, garrafas de vidro e fogos de artifício contra as forças policiais.