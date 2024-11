Polônia anuncia conclusão da 1° fase de novo "Escudo Oriental" - Conjunto de fortificações ao longo da fronteira com a Rússia e Belarus está orçado em R$ 14,5 bilhões. Segundo governo, trata-se da maior obra militar do gênero na Europa desde o fim da Segunda Guerra.O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, anunciou neste sábado (30/11) a conclusão do primeiro trecho das fortificações conhecidas como "Escudo Oriental", ao longo das fronteiras do país com a Rússia e Belarus - dois países que mantêm relações tensas com Varsóvia.

"O primeiro trecho do Escudo Oriental na fronteira com a Rússia está pronto", disse Tusk em uma mensagem na rede social X, depois de visitar soldados a cerca de 200 metros da fronteira com o exclave de Kaliningrado, um território russo espremido entre a Polônia e a Lituânia, dois países que fazem parte da Otan.

Nos últimos meses, Tusk ordenou a aceleração da construção do primeiro trecho do escudo, inicialmente planejado para o primeiro trimestre de 2025. Ao final da obra, as barreiras e fortificações devem se estender por cerca de 800 quilômetros.