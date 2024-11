Por que os parquinhos na Alemanha são propositalmente perigosos

A curitibana Rachel Romanowski, 37, mãe de duas crianças de 6 e 4 anos, mora em Berlim há 9 anos. Quando se deparou com os parquinhos infantis da capital, teve medo de deixar os filhos brincarem nos equipamentos.

"Realmente assustam, é um choque cultural, mas é algo que não demora a passar. Entendi que faz parte da busca da criança por autonomia. Minha filha de 6 anos é muito aventureira, já meu filho de 4 anos é mais cauteloso, e me requisita mais. Então percebi que a criança só vai no brinquedo se realmente consegue. Ela ficou muito feliz quando deu conta de subir na tirolesa sozinha", diz.

Efeitos dos parquinhos

Um estudo de caso dos parquinhos em Berlim avaliou que não houve aumento no número de quedas ou acidentes graves depois da implementação dos "parquinhos de risco”, mas apenas de machucados mais leves, como arranhões. Outra avaliação mostrou que não há relação entre a altura dos equipamentos e a frequência de fraturas e lesões sérias. Por outro lado, a pesquisa apontou que esses equipamentos favoreceram o desenvolvimento de habilidades sociais, aumento da prática de atividade física e redução do sedentarismo.

"Você pode não gostar disso, mas pode cair e se machucar um pouco no joelho. E está tudo bem. Isso é até bom para as crianças, pois elas descobrem que, naquela situação, foram rápidas demais. E, quando a criança cai, descobre: 'opa, essa velocidade nessa situação não foi boa'. Então, da próxima vez, ela fará de outra maneira. Claro que temos segurança técnica, mas isso não significa que ferimentos não aconteçam; eles acontecerão", afirma Schwarz.

Apesar de ter testemunhado a queda de uma criança, a brasileira Rachel Romanowski afirma que seus filhos nunca se acidentaram. Ela diz que avalia o risco dos brinquedos junto com os filhos. A família costuma passar as férias no Brasil, onde as crianças também vão ao parquinho. "Uma diferença é a questão do tédio. No Brasil, se cansam mais rápido, não querem ficar tanto tempo. Em geral, no Brasil, os parquinhos são menores, enquanto que na Alemanha as crianças se desafiam mais e querem ficar mais tempo".