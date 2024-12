Trump ameaça impor tarifas de 100% aos países do Brics

Em sua campanha, Trump já havia prometido que puniria países que se afastassem do uso do dólar americano e buscassem se envolver em comércio bilateral com moedas diferentes.

Agora, as declarações de Trump ocorrem pouco mais de um mês após a última cúpula de líderes do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que também passou a incluir este ano o Egito, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Etiópia e Irã.

No encontro de outubro, em Kazan, na Rússia, representantes do Brics discutiram meios de desdolarizar transações e fortalecer outras moedas. Na ocasião, em discurso por videoconferência, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a criação de uma alternativa ao dólar para comércio entre os países do bloco precisava avançar e não poderia mais ser adiada.

"Agora é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativos para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas. Mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional”, disse Lula.

O Brasil também vai assumir a presidência do bloco a partir de 1° de janeiro de 2025, e, além de avançar na discussão sobre alternativas ao dólar, também deseja ampliar a atuação do banco do Brics, atualmente presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff.

O tema da redução da dependência do dólar também é de interesse de outro membro do Brics: a Rússia, que passou a enfrentar sanções internacionais após iniciar sua guerra de agressão contra a Ucrânia em 2022 e viu sua moeda, o rublo, perder valor frente ao dólar. Na cúpula de Kazan, em outubro, Moscou fez pressão por uma declaração conjunta incentivando o "fortalecimento das redes de correspondentes bancários dentro do Brics e a permissão de liquidações em moedas locais, de acordo com a Iniciativa de Pagamentos Transfronteiriços do Brics".