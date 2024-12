Ativistas dizem que governo sírio perdeu controle de Aleppo

Na quarta-feira passada, o grupo islâmico Organização para a Libertação do Levante, juntamente com outras facções apoiadas pela Turquia, iniciou uma ampla ofensiva surpresa no norte da Síria e conseguiu expulsar de grandes regiões do norte as forças do governo, que são apoiadas pela Rússia e pelo Irã.

A operação coincidiu com a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo no vizinho Líbano entre Israel e o movimento pró-iraniano Hezbollah do Líbano, após dois meses de guerra aberta.

O Exército sírio afirmou que prepara um contra-ataque, ao mesmo tempo em que bombardeia, com a ajuda da aviação russa, aliada do presidente sírio, Bashar al-Assad, posições da oposição na tentativa de repelir seu avanço.

Bombardeios matam civis

Neste domingo, pelo menos cinco civis morreram e mais de 50 ficaram feridos em ataques efetuados por caças russos e sírios na província de Idlib, principal reduto da oposição do país, localizada no noroeste do território.

Segundo informou o grupo de resgate Capacetes Brancos na rede social X, quatro civis, incluindo uma mulher, perderam a vida e outros 54 ficaram gravemente feridos, a maioria crianças, em bombardeios de aviões do Exército regular sírio contra Idlib, incluindo campos de deslocados.