'No Brasil, todo mundo é onça': como a fera virou rainha em nosso imaginário

No clássico infanto-juvenil Caçadas de Pedrinho (1939), de Monteiro Lobato (1882-1948), os netos de Dona Benta decidem sair à caça de uma pintada que rondava o capoeirão dos Taquaruçus, nas cercanias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. O alerta foi dado pelo Marquês de Rabicó, após encontrar rastros esquisitos quando fuçava fungos nos troncos da mata. O medroso leitão não avistou o animal, mas deduziu que era onça - para ele, "um gatão assim do tamanho dum bezerro". Só no reino ficcional do Pica-Pau Amarelo seria possível comparar a um bezerro o maior predador terrestre das Américas.

Confrontada com outras espécies da mesma família, a onça-pintada é ligeiramente maior que o leopardo e só perde em escala para o leão e o tigre. Em compensação, possui a mordida mais potente entre todos os felinos do planeta. Além de importante indicador biológico da saúde ambiental, reina absoluta tanto no plano real quanto no imaginário de toda América Latina, desde a era pré-colombiana.

Em Meu destino é ser onça (2023), o escritor Alberto Mussa reconstitui literariamente o mito originário dos tupinambás, em que a antropofagia cumpre papel ritual baseado em peripécia dos feiticeiros rivais Maíra e Sumé. É a vingança do mais valente sobre o inimigo capturado, que lhe serve de alimento após a execução com um golpe de porrete na nuca. Segundo o autor, o jogo canibal consistia em "matar, comer, ser morto e vingado", visando a preparação para lutar contra as provas da morte e atingir a terra-sem-mal.