O desafio de preparar comida brasileira na Alemanha - Quem nasceu e foi criado no Brasil pode encontrar obstáculos ao tentar recriar pratos nacionais no país europeu. Mercados locais e mercearias de produtos importados ajudam na hora do improviso na cozinha.Uma das adversidades que os brasileiros podem enfrentar ao viver na Alemanha é a adaptação aos hábitos alimentares e à culinária local. Há marcas, temperos e ingredientes utilizados em receitas tipicamente brasileiras que não são comercializados ou que não contam com um substituto idêntico nos supermercados alemães. Quando isso acontece, a alternativa é ter criatividade, curiosidade, senso de experimentação e buscar itens semelhantes que podem ser incorporados à receita.

Os pratos típicos brasileiros são na verdade uma mistura herdada da miscigenação histórica com influência das culturas indígena, africana e portuguesa. O acarajé tão popular no nordeste do Brasil, por exemplo, é originário da culinária africana e conhecido como akara ou kosai em países como Nigéria e Gana. Já a tapioca é uma iguaria indígena oriunda de aldeias tupiniquins que comem o beiju: um bolo achatado em formato redondo feito de farinha de fécula de mandioca.

Na Alemanha, por sua vez, a culinária é predominantemente caracterizada pelos regionalismos e variações do mesmo produto. A salsicha, por exemplo, tem particularidades conforme a localidade: a versão branca é mais comum na Baviera, a salsicha avermelhada preparada com molho curry, a Currywurst, foi inventada em 1949 pela berlinense Herta Heuwer e é bastante consumida na capital alemã, enquanto que na Turíngia há uma linguiça fina (de 2 a 3 cm de diâmetro) e longa (entre 15 e 20 cm de comprimento) conhecida como Thüringer Rostbratwurst.