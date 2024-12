Bélgica é condenada por raptar crianças em antiga colônia - Tribunal decidiu que Estado belga é culpado de crime contra a humanidade e tem que pagar indenização a mulheres que foram tiradas de seus pais no antigo Congo Belga e colocadas em orfanatos por serem mestiças.Um tribunal de apelação de Bruxelas considerou nesta segunda-feira (02/12) o Estado belga culpado de crimes contra a humanidade pela segregação de crianças mestiças no Congo colonial e o condenou a indenizar por danos morais as cinco mulheres que o processaram, agora septuagenárias, em um caso que pode abrir um precedente.

As cinco mulheres no centro do caso são Simone Ngalula, Monique Bitu Bingi, Lea Tavares Mujinga, Noelle Verbeeken e Marie-Jose Loshi.

Nascidas no que hoje é a República Democrática do Congo entre 1946 e 1950 e, em todos os casos, filhas de um colono belga e de uma mãe congolesa, foram tiradas de suas famílias e colocadas em orfanatos, uma prática comum para crianças mestiças na época em que o país da África Central era uma colônia belga, como era o caso também nas áreas onde hoje ficam Burundi e Ruanda.