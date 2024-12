Políticos que seriam parentes de escravizadores foram investigados por escravidão moderna

Apenas quatro anos depois, em 2012, uma denúncia sobre o caso foi apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o dono da fazenda: o senador Jader Barbalho. A defesa de Barbalho apontou que ele não poderia ser responsabilizado porque as contratações teriam sido feitas por um terceiro, sem a ciência do senador. O ex-ministro do Supremo Marco Aurélio, relator do caso, achou o argumento convincente.

Para Marco Aurélio, o caso é "comum", uma "realidade que não pode ser desconhecida considerando o interior desse imenso Brasil", segundo escreveu em seu voto. Ele opinou pelo arquivamento da ação com o argumento de que, "em virtude da ocorrência de fiscalização, o quadro veio a ser corrigido". Os outros ministros o acompanharam.

O caso foi arquivado em junho de 2014 – e não virou notícia na grande imprensa. No fim daquele mesmo mês, o Congresso promulgaria a PEC do Trabalho Escravo, que prevê expropriação de terras de imóveis onde forem flagrados trabalhadores em situação análoga à escravidão. Um processo foi aberto no MPT na época, mas corre em sigilo.

Líder do clã Barbalho, um dos mais poderosos do país, Jader Barbalho é uma daquelas figuras políticas de que todo brasileiro pelo menos já ouviu falar. Apesar de ter sido acusado em vários casos de corrupção, ele ocupa posições de destaque na política há quase 60 anos e conseguiu colocar familiares nos principais postos do Pará e do governo federal.

O filho, Helder, é governador do Pará. Outro filho, Jader Filho, é ministro das Cidades. A ex-mulher, Elcione, está no sexto mandato como deputada federal. No episódio mais recente da trama familiar, seu sobrinho, Igor Normando, foi eleito prefeito de Belém no mês passado. Além disso, um levantamento do Estadão de 2023 mostra que pelo menos 20 outros membros da família foram colocados em postos no Tribunal de Justiça, ministérios públicos e tribunais de contas.

O poderio da família Barbalho remonta a mais de 150 anos e teve início no estado do Piauí. "No Piauí oitocentista havia três qualidades desejáveis para que um homem se tornasse um chefe político influente: fortuna, honorabilidade e o prestígio que lhe conferia o título de oficial da Guarda Nacional", escreveu o historiador Elton Larry Valério em um estudo sobre o impacto da Guerra do Paraguai no estado.