Ameaça de "lei do hijab" acirra resistência no Irã

Reformista Pezeshkian, uma falsa promessa de liberdade?

Os parlamentares iranianos aprovaram a legislação quatro meses após a posse do presidente Massoud Pezeshkian. Considerado basicamente simpatizante do movimento reformista que promulga mais liberdades civis e melhores relações com o Ocidentes, durante sua campanha eleitoral ele criticou a imposição rigorosa do hijab.

Seus adeptos tinham esperanças de que sua presidência aliviaria as regras de vestuário, enquanto críticos argumentam que a questão está fora do controle direto do governo.

Mohammadi analisa: "Numa visão mais ampla, o desacordo sobre a implementação, entre os linhas-duras no Parlamento e o assim chamado 'reformista' Pezeshkian no governo é uma exibição encenada de conflitos internos do regime em torno da lei do hijab compulsório."

Protestos populares à vista

Mais de dois anos após a morte de Mahsa Amini e apesar da intensificação das ameaças e da proliferação de câmeras de segurança nas cidades, muitas mulheres ainda se mostram em público sem o véu de cabeça. "Na prática, as iranianas eliminaram o consenso e a tolerância de suas opções, definindo para si apenas dois caminhos: morte ou liberdade", explica a analista política.