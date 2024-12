Brasileiros relatam clima de medo na Irlanda após ataques violentos

A pesquisadora de Ciências Sociais da Universidade de Galway, Pilar Luz Rodrigues, reforça que esses fatores fomentam o sentimento de repulsa aos imigrantes ao serem utilizados por grupos radicais. "O racismo na Irlanda sempre existiu, mas não dessa forma com violência física. Nos últimos anos tem realmente se intensificado um sentimento anti-imigração no país que não existia antes, e que está presente no discurso da extrema-direita. Isso é novo e foi muito presente nas eleições, para restringir direitos dos imigrantes", diz.

Desde o ano passado, manifestantes que se opõem à entrada de imigrantes e refugiados no país vêm convocando protestos nas ruas de Dublin, com vários terminando em confrontos. Os atos foram deflagrados em novembro de 2023 depois que uma mulher e três crianças foram esfaqueados na porta de uma pré-escola na capital. O principal suspeito do ataque é um homem de origem argelina que adquiriu cidadania irlandesa uma década atrás.

Violência urbana

Os brasileiros afirmam que além do avanço da extrema direita, o aumento da violência urbana corrobora para o clima de medo no país. "Em termos de segurança eu me cuido mais. Eu não volto do pub às 3 da manhã a pé. Eu gasto um taxi independente de onde eu estiver. Eu e todo mundo. A gente está mais cauteloso", conta a empresária Rosely Silva, que mora há 17 anos na Irlanda.

Um dos temores de Rosely e de outros brasileiros é ter de lidar com as gangues de jovens irlandeses que se concentram em bairros de Dublin, como o Finglas, e atacam grupos que consideram vulneráveis, como migrantes, mulheres e turistas. "A partir do momento que começou a escurecer, a gente tem que tomar cuidado para onde a gente vai", diz o entregador Edmar Salazar. Ele também evita passar pelo Finglas, onde testemunhou grupos de jovens caminhando com barras de ferro nas mãos.

A comunidade brasileira no país apelidou esses adolescentes de "nanas", termo que equivale ao "nem-nem", em português, para se referir a pessoas que não trabalham ou estudam. "O que acontece na Irlanda é que a lei protege esses jovens, eles sabem que esses ataques não vão ter consequência para eles. É diferente da situação no Brasil porque não têm sempre o intuito de roubar, mas de fazer um ataque físico, até mesmo por diversão", explica a professora Pilar Rodrigues.