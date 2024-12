EUA se declaram contra obrigações climáticas em tribunal da ONU

EUA: mecanismos atuais já são suficientes

Os EUA, assim como a China, argumentaram que a atual estrutura da ONU de combate às mudanças climáticas deve ser preservada, como o Acordo Climático de Paris de 2015 e a Convenção-Quadro da ONU para Mudanças Climáticas (UNFCCC), além de outros tratados não juridicamente vinculativos. Washington e Pequim – os dois maiores poluidores do planeta – consideram que estes são os melhores mecanismos para lidar com a crise climática.

Margaret Taylor, consultora jurídica do Departamento de Estado americano, afirmou que os mecanismos atuais da ONU "incorporam a expressão mais clara, mais específica e mais atual do consentimento dos Estados em se vincular ao direito internacional no que diz respeito às mudanças climáticas".

"Quaisquer outras obrigações legais relacionadas à mitigação das mudanças climáticas identificadas pela Corte devem ser interpretadas de forma consistente com as obrigações que os Estados têm sob este regime de tratados", acrescentou Taylor.

Indignação dos ativistas do clima

"Mais uma vez, testemunhamos uma tentativa desanimadora dos EUA de fugir de suas responsabilidades como um dos maiores poluidores do mundo", disse Vishal Prasad, diretor da Pacific Islands Students Fighting Climate Change. "Os EUA estão, como de costume, satisfeitos com sua abordagem de negócios e tomaram todas as medidas possíveis para fugir de sua responsabilidade histórica, desconsiderar os direitos humanos e rejeitar a justiça climática."