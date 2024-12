O papel da Turquia na guerra civil da Síria - Sem o consentimento ou mesmo o apoio de Ancara, insurgentes não teriam conseguido tomar Aleppo, dizem analistas. Mas o que Erdogan realmente quer é acabar com o governo autônomo curdo no norte da Síria.O repentino retorno da guerra civil na Síria às manchetes internacionais não foi exatamente uma surpresa para a opinião pública da Turquia. Já havia mais de dois meses que o presidente Recep Tayyip Erdogan e seu aliado nacionalista de direita Devlet Bahceli falavam quase que exclusivamente sobre as mudanças no Oriente Médio e as possíveis consequências negativas para a Turquia.

Eles se referiam a uma possível mudança que favorecesse os curdos da Síria, que, em meio à guerra civil, estabeleceram um governo autônomo numa grande área no norte-nordeste do país, conhecida como Rojava, o que tem sido uma pedra no sapato de Ancara.

O governo turco também está preocupado com outros acontecimentos no Oriente Médio: dois dos aliados do ditador sírio, Bashar al-Assad, o Hezbollah e o Irã, estão enfraquecidos pelos ataques de Israel.