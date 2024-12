OCDE reduz previsões de crescimento para Alemanha e França

A Alemanha e a França, as duas principais economias da União Europeia (UE), vêm enfrentando uma série de desafios, incluindo disputas políticas internas, alta no preço de energia, investimentos defasados e enfraquecimento da demanda em importantes mercados estrangeiros.

O que a OCDE disse sobre a economia alemã?

A coalizão de governo da Alemanha entrou em colapso no mês passado devido a divergências sobre como lidar com a crise econômica do país, o que resultou na convocação de eleições antecipadas, previstas para 23 de fevereiro.

A maior economia da Europa deve permanecer abaixo da média da zona do euro de 1,3% em 2024 e 1,5% em 2025. Contudo, segundo a OCDE, a baixa inflação e o aumento dos salários devem apoiar os rendimentos reais e o consumo privado.

"Os investimentos privados aumentarão gradualmente, apoiados pelas por uma alta economia por parte das empresas e as taxas de juros em declínio lento, mas as incertezas políticas continuarão a pesar na confiança dos investidores", informou a organização.

O peso da crise política no crescimento da França