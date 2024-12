Adesão imediata da Ucrânia à Otan é um plano realista?

O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, propôs agora que a parte da Ucrânia que é livre seja admitida na Otan. Os territórios ocupados pela Rússia no leste e a península da Crimeia (cerca de 27% da Ucrânia), que a Rússia anexou violando a lei internacional, não deveriam inicialmente estar sob a proteção da aliança. Dessa forma, Zelenski quer evitar um avanço maior das tropas russas e tornar possível negociações sobre um cessar-fogo com o governante russo, Vladimir Putin.

Tecnicamente, seria possível regulamentar a aplicação parcial do tratado da Otan no território da Ucrânia. O instrumento de adesão da Ucrânia, que teria de ser ratificado por todos os 32 membros da aliança, pode ser formulado de acordo. O Artigo 14° do Tratado da Otan já contém protocolos adicionais sobre outras questões.

O Artigo 6° do tratado descreve o território da Otan. Algumas ilhas no Caribe ou no Pacífico que pertencem à França ou ao Reino Unido, por exemplo, não são território da Otan. Durante a divisão da Alemanha em dois Estados, a República Federal Alemã (RFA) e a República Democrática Alemã (RDA), o tratado da Otan só se aplicava à parte Alemanha Ocidental, ou seja, à República Federal. A RDA era membro do Pacto de Varsóvia, a aliança militar da União Soviética.

Alguns membros não concordam

A questão é se os parceiros da aliança militar ocidental, principalmente o membro mais importante, os EUA, têm a vontade política de aceitar uma Ucrânia livre. O risco de ser arrastado para o conflito militar por outro ataque russo à Ucrânia seria muito alto, alertam, por exemplo, os políticos alemães especializados em segurança. Durante sua visita à Ucrânia na segunda-feira, o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, mais uma vez deixou claro que rejeita a adesão imediata da Ucrânia à aliança.

O ex-secretário geral da Otan Jens Stoltenberg tem opinião diferente. Ele disse, logo após deixar o cargo em outubro, que a rápida admissão da maior parte da Ucrânia à Otan poderia levar ao fim da guerra.