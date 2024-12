Comer chocolate amargo 5 vezes por semana pode reduzir risco de diabetes tipo 2, diz estudo

O que foi descoberto

Já era sabido que o chocolate contém altos níveis de flavonoides, substâncias que promovem a saúde cardiometabólica e reduzem o risco de diabetes tipo 2, que ocorre quando o corpo não utiliza a insulina produzida adequadamente, resultando em um alto nível de açúcar no sangue.

Segundo os pesquisadores, a maioria dos estudos anteriores, no entanto, não explorou a diferença entre os tipos de chocolate. As variações – amargo, ao leite e branco – têm níveis variados de cacau, açúcar e leite, o que pode alterar os efeitos do alimento no corpo.

Agora, os pesquisadores apontam que comer alguns pedaços do amargo ao menos cinco vezes por semana e evitar o chocolate ao leite foi associado à queda no risco de diabetes tipo 2.

Já o aumento do consumo de chocolate ao leite, mas não de chocolate amargo, foi associado ao ganho de peso em longo prazo.

O médico Qi Sun, professor associado de nutrição e epidemiologia da Harvard T.H. Chan School of Public Health e principal pesquisador do estudo, ponderou que o alimento não deve ser considerado uma "bala de prata" na prevenção do diabetes.