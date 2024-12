Estradiol: o que é hormônio 'polêmico' de carne brasileira proibida na UE

A conclusão foi de que existiria um conjunto substancial de provas que sugerem que o estradiol deve ser considerado um agente cancerígeno completo - que exerce efeitos tanto de iniciação como de promoção de tumores - e que os dados disponíveis não permitiriam uma estimativa quantitativa do risco para assumir um limite tolerável.

Pelas restrições, o tema foi alvo de disputas duras entre os europeus e os Estados Unidos, com a Organização Mundial do Comércio (OMC) sendo acionada para mediar a questão. Durante todo o processo, o argumento americano foi o de que não existiam evidências suficientes dos malefícios do estradiol, e que, o fato de se tratar de uma substância natural, presente inclusive no corpo humano, provava a segurança do uso.

Críticas ao Brasil

Recentemente, na França, o deputado Vincent Trébuchet chegou a comparar a carne brasileira a lixo, enquanto repudiava o acordo entre UE e Mercosul no Parlamento. "A realidade é que os nossos agricultores não querem morrer e que os nossos pratos não são lixos. Por não conseguirmos preservar nossa soberania nos últimos 25 anos, os governos franceses se mostraram distantes, tímidos, receosos em relação a esse acordo", expressou.

Nas últimas semanas, grupos do país também contrários ao acordo, como o FoodWatch, apontaram justamente o estradiol como uma razão para não firmar o tratado. As publicações vieram no mesmo contexto do anúncio do Carrefourde que não venderia mais carnes produzidas no Mercosul em seus estabelecimentos franceses.

A publicação da ONG Carne bovina hormonal do Brasil: comemos sem saber? alega que não é possível saber quanto do volume de carne importado foi submetido ao tratamento e entrou de forma "fraudulenta" no mercado francês. Além dos riscos à saúde, o setor alega uma competição injusta, já que a pecuária francesa é obrigada a provar que não utilizou dos hormônios na produção, o que representaria mais custos.