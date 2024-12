Estudo associa redução de nuvens baixas a aquecimento global

De acordo com o pesquisador do AWI Helge Gössling, no entanto, esses fatores não são suficientes como explicação. Ele suspeita de um terceiro mecanismo por trás do desaparecimento dessas nuvens: o próprio aquecimento global.

Essa relação entre o aquecimento global e as nuvens também foi sugerida por alguns modelos climáticos. Se isso for de fato responsável pela redução do albedo, diz Gössling, "devemos esperar um forte aquecimento no futuro".

"Poderemos atingir o limite de 1,5 grau mais cedo que o esperado"

Isso não significa que a temperatura média global subirá em breve 8 graus Celsius ou algo do gênero, segundo Gössling. Entretanto, ele alerta que "dos vários modelos climáticos existentes, aqueles que preveem um aumento mais rápido das temperaturas têm maior probabilidade de serem precisos". Portanto, já podemos estar mais perto do que o esperado de um aquecimento global permanente de mais de 1,5 grau Celsius, na avaliação do cientista.

Ele enfatiza que uma ação ainda mais rápida e decisiva contra a crise climática é, portanto, urgentemente necessária. Para cumprir o limite de aquecimento de 1,5 grau Celsius definido no Acordo Climático de Paris, é preciso emitir muito menos gases de efeito estufa. "As medidas para combater os efeitos dos eventos climáticos extremos esperados estão se tornando ainda mais urgentes", sublinha Gössling.

Autor: Jeannette Cwienk