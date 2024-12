Justiça da Romênia anula eleições vencidas por ultradireitista

O breve comunicado que anuncia a decisão não fornece informações sobre os motivos da anulação, que provoca uma nova convulsão em um país que vive um terremoto político desde que Georgescu, contra todas as projeções, venceu o primeiro turno, com 22,9% dos votos – as pesquisas de intenção de votos indicavam que ele teria 6% dos votos.

A decisão acontece depois de vários relatórios de inteligência terem acusado a campanha de Georgescu de ter sido impulsionada por uma estratégia de interferência ligada a um "ator estatal", identificado pela imprensa romena como a Rússia. As acusações foram desqualificadas pelo atual presidente, Klaus Iohannis, e por Moscou.

TikTok e Telegram na mira

A União Europeia já havia a ordenado o congelamento de dados do TikTok associados à campanha. A determinação é amparada pela Lei dos Serviços Digitais da UE (DSA, na sigla em inglês), aplicável a plataformas de rede social e empresas de tecnologia que operam na Europa.

Relatórios de inteligência indicam que a "promoção agressiva" de Georgescu recebeu um financiamento externo não declarado de mais de um milhão de euros, pagamentos a influenciadores e técnicas avançadas para evitar a detecção do uso de "bots" – apesar de o candidato afirmar não ter gasto nada em sua campanha.

Há a suspeita de que uma rede de 25 mil contas no TikTok e grupos de Telegram coordenados desde 2022 ampliou a força do político. Foram registrados 85 mil ataques cibernéticos contra a Romênia atribuídos à Rússia, destinados a dividir a sociedade e a promover discursos antiocidentais.