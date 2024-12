Mercosul e União Europeia anunciam acordo de livre comércio

O presidente Lula comemorou a celebração do acordo. Em seu discurso na reunião de Cúpula do Mercosul, disse: "Estamos criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo, reunindo mais de 700 milhões de pessoas. Nossas economias juntas representam um PIB de 22 trilhões de dólares".

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil informou que, nos últimos dois anos, as duas partes realizaram sete rodadas de negociações, entre outras reuniões, e "comprometeram-se a revisar as matérias relevantes".

"À luz do progresso alcançado desde 2023, o Acordo de Parceria entre o Mercosul e a União Europeia está agora pronto para revisão legal e tradução. Ambos os blocos estão determinados para conduzir tais atividades nos próximos meses, com vistas à futura assinatura do acordo."

Próximos passos

Para entrar em vigor, o documento precisa ser ratificado pelos parlamentos dos 31 países envolvidos. Portanto, é provável que a resistência de alguns países do bloco europeu ao acordo ainda atravesse o processo.

"Agora estou ansiosa para discuti-lo com os países europeus", acrescentou Von der Leyen, referindo-se à necessidade de que esse compromisso seja endossado pela maioria dos membros da UE para entrar em vigor.