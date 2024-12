Notre Dame reaberta: júbilo com um ponto de interrogação

Quem ainda conhece a Notre Dame de antes do incêndio se espantará: as paredes foram liberadas de séculos de fuligem e sujeira; limpos, os vitrais deixam passar mais luz do que antes, acentuando as cores frescas e o folheado a ouro das pinturas murais.

Também suas 2.300 estátuas e os 8.000 tubos do órgão receberam novo lustro. Por último, foram instalados 1.500 novos assentos – depois de devidamente abençoados. Ao todo, foi preciso deslocar mais de mil metros cúbicos de pedras, 2.000 toneladas de andaimes tiveram que ser erguidas e depois desmontadas. Quase 250 empresas e ateliês estiveram envolvidos na restauração.

Sorte no azar

Quem diria que a igreja construída entre 1163 e 1345 se tornaria mais uma vez o "canteiro de obras do século"? Até o momento, os custos foram de 700 milhões, porém uma ação de donativos sem precedentes reuniu 840 milhões de euros. Os 150 milhões de euros excedentes serão utilizados na também necessária restauração da abside e dos contrafortes, cujos trabalhos começam logo após a reinauguração, devendo levar mais três anos.

Cinco anos atrás, o catastrófico incêndio desencadeou horror mundial: o corpo de bombeiros teve que lutar quatro horas até conter as chamas nas treliças do telhado. Felizmente a extensão dos danos não foi tão grande quanto se temia: a torre do cruzeiro desmoronou, e com ela três arcos da abóbada; no coro ficou um enorme buraco; no entanto a Madona gótica permaneceu incólume, apesar de a torre a seu lado ter despencado.

Na época, a especialista alemã em catedrais Barbara Schock-Werner referiu-se a um "milagre de Notre Dame". Hoje ela recorda: "O perigo de que a igreja toda desmoronasse, era grande. Teria bastado um temporal, e os danos seriam imensos." Mas Paris teve sorte no azar.